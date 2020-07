Altmarkkreis Verwaltungsgericht prüft Gültigkeit der Kommunalwahl 2019 in Stendal

Bei der Stendaler Briefwahlaffäre geht es um Manipulationen bei der Kommunalwahl im Mai 2014. Der ehemalige CDU-Stadtrat Holger Gebhardt hat vor Gericht zugegeben, Briefwahlvollmachten gefälscht und fremde Briefwahlunterlagen selbst ausgefüllt zu haben. Weil bei der Wahl zum Stadtrat und zum Kreistag je drei Stimmen vergeben werden konnten, hätte er fast 1.000 Stimmen gefälscht. Die Stadtratswahl wurde nach Bekanntwerden der Fälschungen wiederholt, die Justiz startete mit Ermittlungen. Im Verlauf des Prozesses berichtete Gebhardt auch von Druck aus der CDU, der ihn zu den Fälschungen gebracht habe. Namen nannte er aber nicht.



Aufgeflogen war das Vorgehen, weil mehrere Stendaler im Wahllokal gesagt bekamen, sie hätten bereits per Briefwahl abgestimmt. Zudem zeigte sich, dass Gebhardt rund 80 Prozent seiner Stimmen durch Briefwähler erhalten hatte. Die Verwaltung stellte fest, dass sie an einzelne Personen mehr Briefwahlunterlagen ausgehändigt hatte als zugelassen. Ein Wahlberechtigter darf maximal vier Vollmachten einreichen. In Stendal hatten jedoch zwölf Bevollmächtigte zusammen fast 200 Briefwahlunterlagen abgeholt.



Konsequenzen hatte die Wahlaffäre auch auf politischer Ebene. So trat der damalige Landtagspräsident Hardy Peter Güssau im August 2016 zurück. Er hatte den Verdacht nicht ausräumen können, dass er als langjähriger CDU-Stadtchef in Stendal von den Manipulationen wusste und versucht haben könnte, sie zu vertuschen.



2017 hat der Landtag einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet, um die Manipulationen bei der Briefwahl aufzuarbeiten. Bei den ersten Befragungen wurde deutlich, dass mehrere Mitarbeiter der Stadt die Regeln zur Briefwahl gar nicht bekannt waren. Seit 2013 dürfen Bevollmächtigte nur noch maximal vier Briefwahlunterlagen abholen.