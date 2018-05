Betrieb in Demker Vorwurf Tiermisshandlung – Landkreis soll gelogen haben

Im Fall der angeblichen Tiermisshandlungen in einem Milchviehbetrieb in Demker haben Tierschützer ihre Vorwürfe gegen den Landkreis Stendal erneuert. Tierschützer Friedrich Mülln von der Organisation "Soko Tierschutz" warf dem Kreis am Dienstag vor, in einer Pressemitteilung nicht die Wahrheit verbreitet zu haben.

Videos der Tierschützer sollen die Misshandlungen der Kühe belegen. Bildrechte: Soko Tierschutz Dabei geht es um eine außerplanmäßige unangekündigte Kontrolle des Hofes in Demker am 9. April dieses Jahres. Der Kreis hatte behauptet, bei der Kontrolle keine toten Tiere entdeckt zu haben. Die Tierschützer teilten nun mit, sie hätten den Betrieb zwei Tage später erneut überprüft und dieselbe mumifizierte Kuh gesehen, die sie bereits Tage zuvor gefunden hätten. Ein Abgleich der Ohrmarke des Tieres habe zudem ergeben, dass es in einer Datenbank zu dem Zeitpunkt noch als lebend geführt worden sei.

Landkreis: Es gab Kontrollen

Der Landkreis hatte in der vergangenen Woche die Vorwürfe, untätig geblieben zu sein, zurückgewiesen. Der 2. Beigeordnete Sebastian Stoll sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es in diesem Jahr bereits zwei Kontrollen in der Anlage in Demker gegeben habe. Dabei seien keine toten Tiere gefunden worden. Derzeit gäbe es keinen Anlass, den Betrieb zu schließen oder Auflagen zu stellen.

Auffällig ist laut Landkreis allerdings die hohe Sterblichkeit der Tiere in diesem Jahr. Zwischen dem 1. Januar und dem 9. Mai sind dort demnach 46 Tiere verendet. Das zuständige Veterinäramt antwortete auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Anzahl der verendeten Tiere in dem Betrieb höher sei als der Durchschnitt anderer Betriebe. Gründe dafür wurden nicht genannt. Der Landkreis sieht keine Versäumnisse beim Veterinäramt.

Betreiber: Videos sind manipuliert

Tim Geven ist der Junior-Chef der Geven-Rabelink GbR. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Der Sohn der Betreiberfamilie, Tim Geven, wies die Vorwürfe der Türschützer ebenfalls zurück. Die Videos der "Soko Tierschutz" seien manipuliert. Die Tierschützer hätten sich lediglich Zutritt zur Kadaverhalle verschafft. Dort hätten sie die einzige verendete Kuh fotografiert, um der Öffentlichkeit "wahrheitswidrig vorzuspiegeln, dass es sich um Aufnahmen aus den Ställen des Betreibers handelt."

Der Hof in Demker bei Tangerhütte hält rund 700 Rinder. Den Vorwuf der Tiermisshandlung prüft nun die Staatsanwaltschaft. Der Verein "Soko Tierschutz" hatte Anzeige erstattet.

