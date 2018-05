Tierschützer erheben schwere Vorwürfe gegen einen Milchbetrieb im Landkreis Stendal. Wie der Verein "Soko Tierschutz" MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sollen in dem Unternehmen in Demker Rinder misshandelt und vernachlässigt worden sein. Auf Videoaufnahmen, die sie im März und April gemacht hätten, seien tote und bereits verweste Tiere zu sehen. So seien allein in drei Wochen 17 Kadaver dokumentiert worden. Dem Besitzer müsse sofort untersagt werden, Tiere zu halten. Man habe deshalb Strafanzeige gestellt. Eine Kontrolle des Veterinäramtes sei bisher ohne Folgen geblieben. Der Hinweis auf die Zustände kam dem Verein zufolge aus der Bevölkerung. Friedrich Mülln von der "Soko Tieschutz" sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von unfassbaren Zuständen. Der Betrieb sei heruntergekommen und dreckig. Er erhob schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Man habe das Veterinäramt informiert, es sei aber tagelang nichts geschehen. Bei einer umfassenden Kontrolle im Anschluss seien die Kadaver nicht gefunden worden. "Das ist für mich unfassbar. Wie kann man Kadaver übersehen, über die man buchstäblich drübersteigen muss?", so Mülln.

Keine Stellungnahme aus Demker Bildrechte: MDR/Felix Moniac

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT kontrollieren zur Stunde Vertreter des Landkreises den Betrieb in Demker. Er will sich am Nachmittag zu der Thematik äußern und hat zu einem Pressegespräch geladen. Auch das Veterinäramt will sich äußern.



Der Betrieb in Demker war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen. Er beliefert eine der größten Molkereien Deutschlands, die Milchwerke Mittelelbe. Das Unternehmen produziert eigenen Angaben zufolge unter anderem Babynahrung, Proteindrinks und Schoko-Produkte. Die Milchprodukte gehen in die ganze Welt.