Tritt nicht mehr an: Eislebens Oberbürgermeisterin Jutta Fischer Bildrechte: dpa

Gewählt wird am Sonntag auch in Lutherstadt Eisleben. Dort sind rund 20.000 Menschen aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Oberbürgermeisterin Jutta Fischer (SPD) tritt nicht mehr an. Stattdessen haben sich eine Frau und drei Männer beworben, die Nachfolge von Fischer anzutreten. Es sind Kathrin Gantz (Die Linke), Carsten Staub (unterstützt von der CDU), Steffen Dlugosch (AfD) und Marco Nagel (Die Partei).



Neu in Eisleben ist, dass die Stadt künftig keinen Oberbürgermeister mehr an der Spitze hat – sondern nur noch einen Bürgermeister. Grund ist, dass die Einwohnerzahl in der Lutherstadt gesunken ist. Auch in Eisleben sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Schafft keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, ist eine Stichwahl für 1. Dezember geplant.