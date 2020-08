Still ruht der Badesee Warum Badestellen in der Altmark derzeit geschlossen bleiben

Die Badestelle in Kamern kann derzeit nicht genutzt werden. (Archivbild) Bildrechte: MDR/ Andreas Müller

Temperaturen von mehr als 30 Grad, die Sonne scheint – da bietet vielen der Sprung in den Badesee eine willkommene Abkühlung. Doch etliche Badestellen im Land sind derzeit geschlossen. Grund dafür: In Hessen gab es vor kurzem einen Badeunfall mit tödlichem Ausgang. Der Bürgermeister wurde dafür haftbar gemacht. Es folgte ein Gerichturteil, wonach der Betreiber einer Badestelle die Aufsichtspflicht zu gewährleisten hat. Das bedeutet zum Beispiel, einen Rettungsschwimmer vorzuhalten.

Für die Kommunen ist das durchaus kostspielig. Deswegen schrecken auch in Sachsen-Anhalt viele Kommunen davor zurück, ihre Badestellen wie gewohnt zu öffnen. Etwa in Klietz und Kamern in der Altmark. Der Klietzer Ortsbürgermeister Herbert Paschke hat vor kurzem alle Hinweisschilder entfernen lassen und die Badestelle für den Schwimmbetrieb gesperrt. "Wer Betreiber eines Bades ist, ist für Verkehrssicherungspflicht verantwortlich. Deshalb war ich gezwungen, die Badestelle zu sperren", sagt er.

Jahrzehntelang ohne Bademeister

Jahrzehntelang ging es in Klietz ohne einen offiziellen Bademeister. Die Badegäste gingen in eigener Verantwortung ihrem Vergnügen nach. Erst vor zwei Jahren wurde eine neue Badestelle in Betrieb genommen. Der Ort an der Elbe hatte fast 500.000 Euro aus der Fluthilfe bekommen, um die Badestelle in Schwung zu bringen. Doch in diesem Jahr bleibt die schöne Anlage mit Steg und Badeinsel ungenutzt. Baden ist dort ab sofort nur auf eigene Gefahr möglich – ohne den Steg zu nutzen.