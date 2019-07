Der Weiterbau der Autobahn 14 in der Altmark liegt im Zeitplan. Das sagte Projektleiter Steffen Kauert am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT. Danach haben zwar Hitze und Trockenheit die Arbeiten zwischen Colbitz und Dolle/Tangerhütte erschwert, aber nicht verzögert.

Auf dem achteinhalb Kilometer langen Teilstück haben Bauleute begonnen, die Autobahn zu asphaltieren. Allerdings handele es sich dabei noch nicht um die eigentliche Straßendecke, sondern zunächst um eine etwa zehn Zentimeter starke Tragschicht aus Kies und Bitumen, sagte Kauert. Normalerweise nehme man dafür groben Schotter. Weil es den aber in der Altmark nicht gibt, habe man sich aus wirtschaftlichen Gründen für das Gemisch entschieden.

Ab Anfang August soll dann die eigentliche Fahrbahn, eine Decke aus 26 Zentimeter starkem Beton, aufgetragen werden. Diese Kombination ist nach Angaben des Verkehrsministeriums noch nicht oft angewandt worden. Die riesigen Fertigungsmaschinen, die zwei Fahrspuren und den Standstreifen in einem Zug betonieren, stehen bei Colbitz schon in den Startlöchern. Im November 2020 soll dieser Autobahnabschnitt freigegeben werden.

Währenddessen sind die beiden großen Wildbrücken auf dem Abschnitt mit ihren Doppelröhren so gut wie fertig. Durch eine der Röhren wird bereits der Verkehr der B189 geleitet. In den nächsten Wochen würden die Brücken nun mit Erde abgedeckt. So sollen Tiere, wenn sie aus dem Wald kommen, fast unmerklich über die Autobahn geleitet werden, erklärt Projektleiter Kauert.