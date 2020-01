Witziger Wettbewerb in Stendal Wenn Weihnachtsbäume weit geworfen werden

Weihnachten ist vorbei – und zum Dreikönigstag in der Regel auch die Zeit der Weihnachtsbäume in den Stuben. In Stendal gibt es eine ganz kleine Tradition, mit den ausgedienten Bäumen umzugehen. Sie werden geworfen, so hoch und weit wie möglich. So auch am Sonntag wieder.