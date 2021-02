Abschnitt Osterburg – Seehausen Neues Bündnis kämpft gegen Nordverlängerung der A14

Hauptinhalt

Gegen den Ausbau der A14 im Norden Sachsen-Anhalts hat es bereits etliche Klagen gegeben. Derzeit regt sich in der Altmark erneut Widerstand. Ein Bündnis will den Ausbau verhindern und erwägt Klage für den Bauabschnitt Osterburg und Seehausen einzureichen. Ein Verfahren gegen einen Teilabschnitt in der Börde wird vom Bundesverwaltungsgericht geprüft.