Der Wildpark in Weißewarte soll künftig von einem Verein betrieben werden. Das hat der Stadtrat von Tangerhütte am Donnerstag in einer Sondersitzung entschieden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war den Abgeordneten wichtig, dass der Wildpark in der Verantwortung von Einheimischen bleibt.



Die übernehmen nun engagierte Tierfreunde und Lokalpolitiker, die sich zuvor bereit erklärt hatten, den Betreiberverein für den Wildpark ins Leben zu rufen. Der noch zu gründende Verein soll den Wildpark ab März 2020 führen. Bis dahin müssen allerdings ausreichend und sachkundiges Personal, genügend Futterreserven und ein fundiertes Konzept vorgelegt werden.