Landkreis Stendal Kein Personal, Betreiber unklar: Wildpark Weißewarte vor ungewisser Zukunft

Hauptinhalt

Der einzige Wildpark Sachsen-Anhalts in Weißewarte ist in Schieflage geraten. Es fehlen Tierpfleger und viele Attraktionen sind kaputt. Zudem stehen mehrere Betreibermodelle im Raum. Auf einer Bürgerversammlung am Dienstag kamen die Probleme auf den Tisch. Verwaltung, Förderverein und Bürger suchen nun gemeinsam nach einer Lösung.