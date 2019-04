Vogelradar bei Osterburg vorgestellt Ein Windparkbetreiber setzt mit "Birdscan" auf Vogelschutz

In der Altmark ist am Donnerstag ein Vogelradar für Windkraftanlagen in den Probebetrieb gegangen. Das System mit dem Namen "Birdscan" wurde von einem Stendaler Windparkbetreiber gemeinsam mit Spezialisten aus der Schweiz entwickelt. Ziel ist es Naturschutz und Energiewende in Einklang zu bringen. Bildrechte: MDR/Hagen Tober