Neben dem sogenannten Monitoring gehört auch die sogenannte Rissberatung zur Arbeit der Wolfsexperten aus der Altmark. "Wir wollen bei den gemeldeten Fällen die Ursache ermitteln, nicht immer ist es wirklich der Wolf", sagt Andreas Berbig. 2019/2020 wurden 123 Übergriffe mit Wolfsbeteiligung sowie 435 getöteten Nutztieren begutachtet. In 64 Fällen war es tatsächlich der Wolf, in weiteren 28 Fällen war der Wolf nicht auszuschließen. In fünf Fällen waren Hunde beteiligt und in 13 Fällen gab es andere Ursachen. In zehn Fällen konnte die Ursache nicht ermittelt werden. Ganz sicher wurden 354 Schafe und Ziegen sowie 18 Rinderkälber und zwölf Stück Gehegewild getötet.

Der Wolfsexperte weist darauf hin, dass es in Deutschland noch nie einen Übergriff auf Menschen gegeben hat. "Man kann in Ruhe im Wald spazieren gehen. Man braucht keine Angst zu haben", sagt Berbig. Gleichwohl müsse der Respekt da sein. "Es ist ein Raubtier." Im Übrigen sei der Wolf auch nie ganz aus Deutschland verschwunden gewesen, wie immer behauptet werde. "Zu DDR-Zeiten gab es rund 35 bekanntgewordene Fälle mit Wölfen", so Berbig. Das Tier habe im Jagdrecht gestanden und sei entsprechend abgeschossen worden, so dass es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Einzelne Tiere kamen immer wieder von Polen rüber. Erst mit dem Beitritt von Polen in die EU im Jahre 2004 verbreitete der Wolf sich in größerer Zahl. "Da galt auch für Polen das europäische Jagdrecht und damit das Verbot zur Jagd auf den Wolf", so Berbig.