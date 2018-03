Stadt, Land, Flucht Aufwachsen zwischen Großstadt und Ökodorf

"Manchmal fühlt man sich wie im Zoo"

Allerdings stimmt Gero nicht mit allen Richtlinien Sieben Lindens überein. Vor allem im Punkt Gästepolitik. Um die Vision nach außen zu tragen, herrscht im Dorf ein reger Gästebetrieb. Rund 1.000 Gäste besuchen das Ökodorf jedes Jahr. Dieser Aspekt stört ihn, wenn er sich von der hektischen Stadt erholen will.

Manchmal fühlt man sich ein bisschen wie im Zoo, wenn hier ständig Menschen durchs Dorf laufen, die man nicht kennt. Gero, Bewohner aus Sieben Linden

Wo man als Kind besser aufwächst, darauf könne er sich nicht festlegen. Sowohl die Stadt, als auch das Landleben haben für ihn Vor- und Nachteile. Seit 2002 gibt es in Sieben Linden auch einen Waldkindergarten, in dem schon im frühesten Kindesalter die Verbundenheit zur Natur und das Hinführen zu einer nachhaltigen Lebensweise gelehrt werden soll.

"Ich glaube Sieben Linden oder gerade Gemeinschaften sind ein sehr guter Platz dafür, Kinder aufwachsen zu lassen, weil sie hier sehr viele Freiheiten haben.” Er könne sich gut vorstellen, sollte er selbst Kinder haben, diese in einer Gemeinschaft aufzuziehen. Doch auch in der Großstadt gebe es dafür schöne Ecken, so Gero.

Technikhürde: Zwischen Handyverbot und Game-Design

Er selbst sehe seine Zukunft eher in der Großstadt. Hier gebe es mehr Möglichkeiten seine Zukunft zu gestalten, wo doch bereits banale Dinge wie Kinobesuche in Sieben Linden mit einem immensen Fahr- und Zeitaufwand verbunden sind. Ein Plan für die nächsten Jahre steht auch schon: Gero will in die Game-Entwicklung gehen, um eigene Welten zu erschaffen. Dieser technische Einschlag passt weniger zum Ökodorf, in dem nicht einmal Mobiltelefone erlaubt sind und man nicht mit dem Auto reinfahren darf. Außerdem hat das Dorf nur einen gemeinsamen Internetanschluss. Sprich: Kein W-LAN. "Wenn man hier Filme gucken oder am Computer spielen will, dann entwickelt man einen besonderen Schlafrhythmus. Meistens macht man das eher in der Nacht zwischen zwölf und sechs Uhr." Ruhe und Natur: In Sieben Linden erholt sich Gero gerne im dorfeigenen Waldgebiet. Bildrechte: Robin Jüngling

Diese Hürden hat er in Berlin nicht, weshalb es ihn mittlerweile öfter und länger in die Großstadt zieht. "Wenn ich mir einen Ort aussuchen müsste, an dem ich jetzt bleiben müsste, würde ich erst mal Berlin nehmen. Aber nach einer gewissen Zeit ist es wieder anstrengend in der Stadt zu sein." Vor allem der Lärm störe ihn.

Es ist dann schön wieder hier in die Gemeinschaft zu kommen und mehr Ruhe zu haben. Es ist auf jeden Fall schön beides zu haben. Gero, 20 Jahre alt

Der Blick über den Tellerrand

Gerade die Jugendlichen, die in Sieben Linden geboren sind und ihre gesamte Jugend in der Gemeinschaft verbracht haben, schauen über den Tellerrand und verlassen Sieben Linden – zumindest zeitweise. "Wenn man sein ganzes Leben so aufwächst, dann glaube ich nicht, dass man das komplett über den Haufen wirft, da bleibt auf jeden Fall was", erklärt Gero.