Digitales Rathaus in Tangerhütte startet Brohm: "Einfach vom Sofa aus an einem Sonntag einen Hund anmelden"

Und was ist mit den Menschen, die kein Internet haben oder nicht so sicher damit umgehen können?

"Letztendlich wird es so sein, dass wir Versammlungen machen, Leute treffen und ihnen das erklären, wenn das wieder möglich ist. Wir wollen einfach ein Verständnis dafür schaffen. Natürlich gibt es parallel auch das analoge Angebot. Aber in einer idealen Welt kommen wir dahin, dass möglichst viele das Bürgerkonto haben. Dass sie einfach vom Sofa aus an einem Sonntag einen Hund anmelden können. Und wir mit ihnen direkt über wichtige Themen, wie das Corona-Virus oder Straßensperren reden können.



Da ist noch viel mehr denkbar, was wir integrieren können. Zum Beispiel könnten wir an unsere Mitarbeiter darüber die Lohnzettel versenden. Das spart uns einen Tag Arbeit und viel Papier, wenn wir sie nicht ausdrucken und ihnen dann zukommen lassen müssen. Wir sind da total offen für weitere Ideen, wenn Bürger und Mitarbeiter merken, dass sich da noch andere Prozese mit vereinfachen lassen."