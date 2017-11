Fricopaner-Treffen Gelöste Stimmung beim Wiedersehen

Es ist nun etwas mehr als ein Jahr her, dass sich für die mehr als 500 Mitarbeiter des Backwarenherstellers Fricopan alles änderte: Das Werk in Immekath wurde geschlossen, Hunderte langjährige Mitarbeiter standen plötzlich ohne Job da – viele von ihnen waren verzweifelt. Nun, da ein bisschen Zeit vergangen ist, war Wiedersehensfreude angesagt. Denn: Am Sonnabend trafen sich mehr als 80 ehemalige Fricopaner im Zichtauer Gutscafé – tauschten sich aus, sprachen über alte Zeiten, erzählten von ihren neuen Jobs.

Andreas Höppner, einst Betriebsratschef bei Fricopan und heute Landesvorsitzender der Linken sowie Abgeordneter im Magdeburger Landtag, war ebenfalls da. Höppner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, rund 90 Prozent der Beschäftigten seien inzwischen anderswo untergekommen. "Es gibt aber auch welche, die schon zwei, drei Mal den Job gewechselt haben, weil die Bedingungen nicht gepasst haben", sagte Höppner. Das zeige, dass der Arbeitsmarkt mehr Möglichkeiten als noch in den 90er Jahren biete. "Und das ist gut so."

Gerda Hentschel, Höppners Nachfolgerin als Betriebsratsvorsitzende, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bei vielen früheren Beschäftigten sei eine Last von den Schultern gefallen. "Viele können positiv in die Zukunft blicken", sagte Höppner. Sie sähen die Schließung des Werks heute mit anderen Augen. Trotzdem herrsche noch immer ein "totales Unverständnis" und Trauer über die Schließung des Werks vor mehr als einem Jahr.

Einen neuen Job hat auch Gundula Bartels gefunden. Sie arbeitet heute als Verkäuferin in einer mobilen Bäckerei. "Ein paar frühere Kollegen muss ich mindestens einmal im Monat sehen", sagt Bartels und verweist auf ihre 16 Jahre bei Fricopan, in denen die eine oder andere Freundschaft entstanden sei. Treffen wie die vom Sonnabend kommen da gelegen, um den Austausch zu pflegen und weiter im Gespräch zu bleiben.

Ab kommendem Frühjahr soll auf dem früheren Fricopan-Gelände wieder Leben einkehren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Den Freunden und früheren Kollegen will man natürlich erzählen, was sich seit der Schließung des Werks in Immekath beruflich getan hat. So machte es an diesem Tag auch Mario Eggert, der nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit nun einen Job im wenige Kilometer entfernten Nettgau gefunden hat. "Es war sehr schwer", sagt Eggert. Er habe Bewerbungen "noch und nöcher" geschrieben – und hatte irgendwann doch Erfolg. "Der Job, den ich jetzt mache, der macht mir Spaß und ist abwechslungsreich".