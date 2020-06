Urlaubsregion Altmark Fünf Dinge, die Sie in der Altmark kennen sollten

Arendsee, Tangermünde, Stendal – die Altmark im Norden Sachsen-Anhalts bietet neben ausgedehnten Wäldern, Seen und Flusslandschaften beeindruckende historische Bauerwerke. Und genug Platz, um sich abseits des Trubels in der Natur zu erholen. "Willkommen in der Altmark – einer Region mit Seele" – so wirbt der Altmärkische Tourismusverband für die Region.