Urlaubsregion rund um Magdeburg Fünf Dinge, die Sie über Elbe, Börde und Heide kennen sollten

Ringheiligtum Pömmelte – die wohl mystischste Sehenswürdigkeit rund um Magdeburg Bildrechte: Klaus Degen | Grafik: MDR Annalise Batista/Pixabay

Glasklare Steinbrüche, endlose Radwege entlang der Elbe, die höchste Erhebung zwischen Magdeburg und der Ostsee – die Region um Magdeburg, Börde und die Heide bietet alles, was das Herz begehrt. Wir haben uns in der Region umgesehen und haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt, wo Sie im Sommer Erholung finden können.

Wo Sie Informationen finden

Einen Überblick über alle touristischen Ziele Sachsen-Anhalts in ihrer gesamten Facettenbreite finden Sie auf Seiten des Landes und zwar hier.

Die besten Tipps aus der Colbitz-Letztlinger-Heide gibt es hier. Ausflugsziele rund um Elbe, Börde und Heide finden Sie auf Seiten des Magdeburger Tourismusverbandes.

Wo Sie baden gehen können

Zum Sommer gehört das Baden dazu wie die Tanne zu Weihnachten. Möglichkeiten dazu finden sich in der Elbe-Heide-Region viele. Zum Beispiel rund um Plötzky und Gommern. Vor den Toren Magdeburgs erstrecken sich 24 ehemalige Steinbrüche, die heute mit Wasser gefüllt sind und zum Baden einladen. In einigen dieser Seen kann man sogar sehr gut tauchen.

Wer's eher entspannend mag, kommt im Solebad in Schönebeck auf seine Kosten. Im ältesten Soleheilbad Deutschlands können Sie die heilende Kraft der Natursole in Form von Badekuren erleben. Im anliegenden Park kann man bei einem anschließenden Spaziergang zur Ruhe kommen.

Ein Solebad gibt es auch in Staßfurt. Es ist sogar das einzige Binnensolfreibad in Mitteleuropa. Neben dem hohen Salzgehalt bietet es auch noch klares Wasser und einen Strand. Die Schwimmplattform mit Rutsche und der Spielplatz sind besonders für Kinder ein Anziehungspunkt. Auf der Sommerterrasse mit Seeblick kann man in aller Ruhe die Sonne genießen.

Wo Sie mit dem Rad unterwegs sein können

Bildrechte: dpa Immer eine Reise wert und definitiv kein Geheimtipp ist der Elberadweg. Ein paar der Standorte entlang des Weges, wollen wir aber vorstellen. Rechtselbisch zwischen Magdeburg und Schönebeck findet sich das Steinzeitdorf Randau. In dem Freilichtmuseum werden die Besucher in die Steinzeit zurückversetzt.

Elbaufwärts am anderen Ende von Magdeburg kann man die weltgrößte Trogbrücke besichtigen. Am Wasserstraßenkreuz treffen Elbe und der Mittellandkanal aufeinander inmitten naturbelassener Auen-Urwälder. Bei Führungen kann man mehr über die Technik der gigantischen Hebewerks- und Schleusen-Konstruktionen erfahren.

Hier können Sie entspannen

Der Blick vom Seehotel im Erlebnisdorf Parey Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Ein Urlaubsparadies der besonderen Art ist das Erlebnisdorf Elbe-Parey im Jerichower Land. Direkt an einem See gelegen, umgeben von Elbauen, bietet das Erlebnisdorf mehrere Aktivitäten für die ganze Familie. Neben Tretbooten, einem Floß, Radtouren, Angeln und einem Erlebnisbad werden auch Entdeckungstouren in der Umgebung und durch die Tierwelt angeboten. Entspannung kann man hier auf einer der Terassen des Seehotels finden.

Wer insbesondere die Tierwelt in ruhiger Umgebung genießen will, wird im Naturpark Drömling in der Börde fündig. In dem Biosphärenreservat können Sie inmitten weiter Landschaften Blütenprachten, Insektenvölker und insbesondere Vögel beobachten.

Was Sie nicht verpassen dürfen