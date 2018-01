Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel hält daran fest, dass die A14-Nordverlängerung bis 2022 fertig sein wird. Der CDU-Politiker wies im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT Aussagen über jahrelange Verzögerungen vehement zurück. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), hatte Mitte Dezember gesagt, dass die Autobahn möglicherweise erst 2030 von Magdeburg bis an die Ostsee durchgängig befahrbar sei. Webel zufolge ist das vom Bundesverkehrsministerium bereits richtig gestellt worden. Die Aussage des Staatssekretärs sei nicht korrekt.

Derzeit laufen die Bauarbeiten an dem A14-Abschnitt zwischen Colbitz und Dolle. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sollen ab Sommer dann weitere 14 Kilometer bis nach Lüderitz entstehen. Insgesamt sollen in diesem Jahr etwas mehr als 22 Kilometer der A14-Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt gebaut werden.