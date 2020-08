Stendaler Wahlskandal Wahlfälscher muss wieder vor Gericht

Der Prozess findet am Landgericht Stendal statt. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Eine weitere Tatsache macht die juristische Aufarbeitung schwierig. So hatte Gebhardt bereits 2018 über seinen Anwalt ausrichten lassen, dass er die Schadensersatzforderungen gegen ihn für unbegründet hält, da die Stadt an den notwendig gewordenen Wiederholungswahlen selbst eine große Mitschuld getroffen habe. Bedienstete im Rathaus hatten die sogenannte Vierregelung nicht berücksichtigt. Diese Regel besagt, dass Briefwahlunterlagen in Vertretung nur für vier Personen abgeholt werden dürfen. In der Stadt Stendal wurden 2014 allerdings insgesamt von zwölf Personen mehr Unterlagen abgeholt. Insgesamt betraf dies 179 Briefwahlunterlagen. Zumindest in einem Fall steckte nicht Holger Gebhardt dahinter.