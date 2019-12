Landratswahl Stichwahl in Stendal: Puhlmann vor Wulfänger

Der Herausforderer Patrick Puhlmann Bildrechte: Patrick Puhlmann

Puhlmann konnte in der Wahl im November mit Unterstützung der Grünen und Linken 46,9 Prozent erreichen. Damit scheiterte er nur knapp an der benötigten Mehrheit von 50 Prozent – und musste deswegen gegen Amtsinhaber Wulfänger (32,5 Prozent) in die Stichwahl.