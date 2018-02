Den "Kleinsten Karnevalsumzug Sachsen-Anhalts" gab es am Rosenmontag in Reuden bei Zerbst statt. Es war bereits die 25. Auflage. In der Altmark wurde Karneval hauptsächlich mit den Umzügen bereits am Wochenende gefeiert. Am Rosenmontag gab es noch einen Umzug am Nachmittag in Dähre.