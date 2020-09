Magdeburg, Dessau-Roßlau, Halle und Burgenlandkreis Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr

Ver.di fordert bundesweit einheitliche Regeln für Urlaub, Überstunden, Schichtzulagen und Sonderzahlungen. Speziell für Sachsen-Anhalt will die Gewerkschaft eine Erhöhung der Stundenlöhne und -gehälter um 1,50 Euro, eine Festschreibung von mindestens 26 freien Wochenenden im Jahr und die Angleichung der Auszubildendenvergütung an die im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes festgeschriebenen Vergütungen für Auszubildende.

In Halle sind die Warnstreiks zwischen 3:00 Uhr und 12:00 Uhr angekündigt. In dieser Zeit wollen 780 Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen. Es sollen zwei Standorte der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) bestreikt werden. Die HAVAG geht davon aus, dass es ab dem frühen Morgen erhebliche Einschränkungen im Linienverkehr von Bussen und Bahnen geben wird. Das gelte auch für den Schülerverkehr. Alternativen seien der Omnibusbetrieb Saalekreis (OBS), die S-Bahnen der Deutschen Bahn und die Regionalbahnen von Abellio.

Auch in Dessau-Roßlau soll – wie in Halle – am Dienstagmorgen zwischen 3:00 Uhr und 12:00 Uhr gestreikt werden. Etwa 100 Beschäftigte werden in dieser Zeit die Arbeit niederlegen.