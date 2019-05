Neuer Streckenplan Stromtrasse "SuedostLink" soll nicht durch Weinregion verlaufen

Informationsveranstaltungen Bei einer Reihe von Informationsveranstaltungen entlang der geplanten Trasse will 50Hertz die Planungsunterlagen vorstellen. Das sind die Termine:



Kulturhaus in Weißenfels, am Mittwoch, 8. Mai 2019, von 16 bis 19 Uhr, Merseburger Straße 14, 06667 Weißenfels,



Sport- und Vereinshaus Wallwitz in der Gemeinde Petersberg, am Donnerstag, 9. Mai 2019, von 16 bis 19 Uhr, Am Kulturhaus 1, 06193 Petersberg OT Wallwitz,



Kurhaus, Kleiner Saal, in Bernburg, am Montag, 13. Mai 2019, von 16 bis 19 Uhr, Solbadstraße 2, 06406 Bernburg,



Kulturhaus in Wanzleben, am Dienstag, 14. Mai 2019, von 16 bis 19 Uhr, Raßbachplatz 1, 39164 Wanzleben-Börde.