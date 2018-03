Innovative Unternehmen Das Märchen vom einfallslosen Sachsen-Anhalt

Im Wirtschaftsministerium will man das Ergebnis der Studie dennoch ernst nehmen – als Anlass, "unsere unterstützenden Marketing-Aktivitäten zu prüfen und nach Möglichkeit auszubauen". Das versuche das Ministerium schon jetzt, wenn auch mit "bescheidenen Mitteln" etwa in Magazinen, bei Wettbewerben oder im Netz. Dass die Unterstützung grundlegend ausgebaut werden kann, daran haben sie selbst im Ministerium ihre Zweifel. Natürlich werde man angesichts begrenzter Ressourcen an Grenzen stoßen. Man dürfe außerdem vergessen, dass Marketing in erster Linie Sache der Unternehmen sei.

Das Ergebnis zeigt nach Meinung des Ministeriums außerdem einen bereits lange angenommenen Befund: Start-Ups siedeln sich vor allem in Ballungszentren und selten im eher ländlich geprägten Sachsen-Anhalt an. Nicht zuletzt deshalb werbe Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) dafür, Halle und Magdeburg sowie deren Umfeld "konsequent zu Metropolen weiterzuentwickeln". Da sei nicht zuletzt die Regionale Investitionsstrategie (RIS) wichtig, mit der das Ministerium Innovationen fördere. So sei geplant, bis zum Jahr 2020 insgesamt 150 Millionen Euro in Auf- und Abbau der Forschungsinfrastruktur sowie weitere 111 Millionen Euro in konkrete Forschungsprojekte zu investieren. Das werde wohl zur Steigerung der Bekanntheit innovativer Unternehmen führen.