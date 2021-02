Studie der Hochschule Merseburg Fast jede Frau erfährt sexuelle Belästigung

90 Prozent der Befragten gaben an, dass es in ihrer aktuellen Beziehung keine Gewalt gebe. Die Hälfte der Frauen und diversen Personen und ein Viertel der Männer hätten aber – meist in Vorbeziehungen – Formen partnerschaftlicher Gewalt (verbal, körperlich, sexuell) erlebt. Männer würden häufiger sexuellen Zwang ausüben, Frauen häufiger zuschlagen und verbale Gewalt ausüben.

42 Prozent der für die Studie befragten Frauen gaben an, bereits einen Vergewaltigungsversuch erlebt zu haben, 28 Prozent eine Vergewaltigung. 1990 gaben 17 Prozent der Frauen eine erlebte Vergewaltigung an. Die Zunahme wird in der Studie auf ein Anwachsen von Beziehungstaten zurückgeführt.

Informationen zur Studie der Hochschule Merseburg Für die Studie waren von Juni bis Oktober 2020 insgesamt 3.466 Personen zwischen 18 und 84 Jahren online befragt worden. Die 1.892 Frauen, 1.433 Männer sowie 141 Personen mit diverser Geschlechtsidentität wohnten in allen Bundesländern, 502 in Sachsen-Anhalt. Die Studie ist nicht repräsentativ. Sie soll helfen, die Interventions- und Präventionsmaßnahmen des Landes weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Betroffene wenden sich häufiger an Vertraute

Bei der Wahrnehmung der Taten kommt die Studie zu folgenden Ergebnissen: Nur in der Hälfte der Fälle wurden die sexuellen Übergriffe sofort als solche erkannt – von jüngeren Kindern bis 10 Jahre nur in einem Drittel der Fälle, von Erwachsenen in zwei Dritteln der Fälle. Opfer sexueller Gewalt teilten sich heutzutage häufiger einer Vertrauensperson mit als früher. Seien vor 20 Jahren in weniger als der Hälfte der Fälle Personen ins Vertrauen gezogen worden, seien es mittlerweile über 90 Prozent.

Private oder professionelle Hilfsangebote nutzten Frauen (45 Prozent) und diverse Personen (61 Prozent) häufiger als Männer. Nur ein Viertel der von sexueller Gewalt betroffenen Männer nimmt laut der Studie Hilfe in Anspruch.

Der Umgang mit sexualisierter Gewalt