Studium in Corona-Zeiten Studieren im Ausland, aber vom Ausland kaum was sehen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/André Plaul

Die Magdeburgerin Siska Müller studiert in Portugal. Vor der Corona-Zeit ein Traum, jetzt sitzt sie in ihrer Wohnung in Porto und verfolgt Online-Vorlesungen. So oder so ähnlich erleben viele Studierende aus Sachsen-Anhalt aktuell ihre Zeit im jeweiligen Gastland. Was ein Auslandsjahr zur Corona-Krise bedeutet.