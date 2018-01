Die rund 220 Mädchen und Jungen der Halberstädter Grundschule "Freiherr Spiegel" dürften sich freuen: Auch am Montag fällt der Unterricht für sie aus – und als Ersatz geht es für alle zum Wandertag. Dahinter steht für Schulleitung und Lehrer allerdings ein großes Problem: Das Dach der Schule war während des Orkans am Donnerstag komplett abgeräumt worden. "Es war natürlich erschreckend für uns, wie die Schule ausgesehen hat", erzählte eine Lehrerin MDR SACHSEN-ANHALT.

Noch immer hängt Dachpappe vom Dach bis in den Hof, liegen Styropor und Bauschutt umher. Montagvormittag rückte zwar die erste Baufirma an, doch das Dach kann nicht betreten werden – es besteht Einsturzgefahr. Deshalb muss die Schule nun eingerüstet werden. Erst dann können die eigentlichen Arbeiten beginnen.

Wandertag anstatt Unterricht – laut Lehrern sind die Haberstädter Grundschüler davon begeistert. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Die Kinder dürfen erst einmal nicht zurück in ihre Grundschule. Mariane Steinborn, deren Tochter auch auf die Schule geht, ist trotzdem zufrieden mit Schulleitung und Lehrern. "Ich finde das klasse, dass sie das so organisiert haben, dass die Kinder auch noch etwas erleben können." Denn alle Schüler können sich nun zum Wandertag in einer Indoor-Spielanlage austoben. Steinborns kleine Tochter Carola denkt allerdings nicht gern an den Sturm zurück, auch wenn zu dem Zeitpunkt kein Kind mehr in der Schule war. "Das war schlimm. Der hat ja meine Schule kaputt gemacht!", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT.