Mit dem von Island kommenden Tief Klaus gibt es eine spürbare Wetterumstellung hin zu unbeständigem, aber milderem Wetter. "Am Donnerstag haben wir milde Luft, wo der Sturm am stärksten ist. Im Tiefland, etwa im Salzlandkreis, sind örtlich 14 Grad Celsius möglich", sagte Renato Bodenburg. Auch am Samstag wird es mit dem nächsten Tief wieder stürmisch. "Das ist ein Tiefdruckkomplex, da sind mehrere Tiefs eingebettet, die das Sturmtief ausmachen", so Bodenburg. Das windige Wetter halte bis Dienstag an, es soll aber kühler werden.