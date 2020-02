Unwetter Bisher keine größeren Schäden in Sachsen-Anhalt nach Sturmtief "Sabine"

Das Sturmtief "Sabine" hat in Sachsen-Anhalt bisher keine größeren Schäden angerichtet. Landesweit muss aber weiterhin mit herumfliegenden Gegenständen und herabstürzenden Ästen gerechnet werden. Besonders stürmisch war es in der Nacht im Landkreis Harz und in der Altmark. Nach Angaben der Rettungsleitstellen gab es im Harz rund 150 Einsätze, in der Altmark knapp 80. Dabei handelte es sich meist um umgestürzte Bäume, die die Straßen blockierten. Mittlerweile hat sich die Lage aber beruhigt. Nur in den Bergregionen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch Böen bis zu einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Ab Montagmittag dem könne es aber auch im Tiefland wieder zu stärkeren Sturmböen kommen.