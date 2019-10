Hüben & drüben – die Tandemtour

Ist die Grenze noch spürbar oder sind die Menschen nach 30 Jahren zu einer Einheit zusammen gewachsen? Die Frage stellen sich die beiden Reporter Elisa und Elias. Sie kommt aus dem Westen, er aus dem Osten. Beide sind 30 Jahre alt. Als sie geboren wurden, stand die Mauer nur noch wenige Monate. Gemeinsam starten Elisa und Elias als "Team Einheit" eine Tandemtour entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze - Hüben und Drüben, also in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Dort suchen sie nach Antworten bei den Menschen, die sie auf der Straße treffen.

Je jünger die Menschen sind, desto weniger spielt die ehemalige Grenze eine Rolle – so denken die Reporter. Aber nein: Sie treffen in Aulosen (Sachsen-Anhalt) und Gummern (Niedersachsen) zwei Jugendliche, die nach dem Mauerfall geboren wurden und bis heute Unterschiede zwischen Ost und West sehen: "Der Osten ist irgendwie immer noch grauer." Und: "Die Leute im Westen ziehen sich anders an." Woran liegt es, dass die Menschen auch noch 30 Jahre später Unterschiede spüren?

Gemeinsam fahren die beiden an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. Bildrechte: MDR/414 Films/Kristina Tschesch

Elisa und Elias machen sich im Landkreis Stendal auf die Suche nach Antworten. In Groß Garz treffen sie Birgit Wißwe mit ihrem fahrbaren Minilädchen, die ihnen erzählt, was die Menschen im Osten von damals vermissen. Die Nachfrage nach Ostprodukten in ihrem fahrbaren Laden ist groß. "Die Leute waren es jahrelang gewohnt, das zu nehmen, was da war", sagt eine ihrer Kunden.



In Bömenzien treffen die Reporter einen Mann, dessen Familie zu DDR-Zeiten enteignet wurde. In seinem Haus, das er nach einem jahrelang andauernden Kampf wieder zurückbekommen hat, erzählt Helmuth Hörig seine bewegende Geschichte von Enteignung und Vertreibung.