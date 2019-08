Teilhabe-Atlas Welche Chancen wir in Sachsen-Anhalt haben

Grundsätzlich ist in den Städten eine höhere Versorgungsdichte und Erreichbarkeit von Schulen, Supermärkten und Ärzten gewährleistet als auf dem Land. Am Beispiel der Ärzteversorgung zeigt die Studie, dass in Sachsen-Anhalt rund 1.400 Landärzte fehlen. Während sich im bundesdeutschen Durchschnitt 67,5 Hausärzte rund 100.000 Einwohner behandeln, stünden beispielsweise im Altmarkkreis Salzwedel nur jeweils rund 50 Ärzte den Menschen zur Verfügung. Auch bei der Internetversorgung sieht es in Sachsen-Anhalt nicht gut aus. In vier Landkreisen, in der Börde, im Jerichower Land, in Mansfeld-Südharz und im Landkreis Anhalt-Bitterfeld lag im Jahr 2017 der Anteil der Haushalte, die einen Internetanschluss mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde haben, in der niedrigsten Kategorie bei unter 40 Prozent.