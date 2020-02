Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle am Freitag ist gegen einen Mann aus Sachsen-Anhalt Haftbefehl erlassen worden. Dabei handelt es sich um einen mutmaßlichen Unterstützer der Gruppe, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Samstag auf Anfrage mitteilte. Zwei Männer aus Sachsen-Anhalt seien am Freitag festgenommen worden. Einer stamme aus Wittenberg, der andere aus dem Salzlandkreis. Die anderen Anhörungen liefen am Samstagnachmittag noch oder sollten im Laufe des Tages stattfinden.