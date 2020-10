Wernigerode schlägt Großstädte Wo die Mitpreise in Sachsen-Anhalt am höchsten sind – und wo am niedrigsten

Die Stadt Wernigerode verzeichnet den teuersten Mietpreis pro Quadratmeter und einem Anstieg von knapp 20 Prozent in den letzten acht Jahren. Doch für Wernigerodes Oberbürgermeister Peter Gaffert ergibt sich daraus vor allem für junge Leute, die in Wernigerode arbeiten wollen, eine schwierige Situation. "Wir haben sehr viele Arbeitsplätze in den letzten Jahren dazugewinnen können", meint Gaffert. Alle wohnungstechnischen Wünsche werde man in der Stadt, die wegen ihrer Fachwerkhäuser zum Weltkulturerbe zählt, aber nicht befriedigen können. "Wo wirtschaftliche Stärke ist, wo Lebensqualität ist – da wollen viele Menschen hin", meint der Oberbürgermeister. Dadurch würden die Leute auch die höheren Preise in kauf nehmen, um sich eine geeignete Wohnung zu suchen. Wernigerode sei in diesem Punkt, so Gaffert, auch ein Stück weit "Opfer des eigenen Erfolgs geworden".

In den letzten Jahren seien in Wernigerode etwa 400 Wohnungen entstanden und auch in den nächsten zehn Jahren soll eine ähnliche Anzahl hinzukommen.

Das Schloss Wernigerode - eines der Wahrzeichen der Stadt. Bildrechte: imago/Schöning