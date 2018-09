Züge, Häuser, Tunnel Teurer Kampf gegen Graffiti

Um den Tätern ihr Geschäft zu vermiesen, setzt die Bahn neben der Bundespolizei auf ihre eigene Sicherheitstruppe. "Unsere speziell ausgebildeten Einsatzteams legen sich an Hot Spots auf die Lauer und stellen Sprayer auf frischer Tat", sagte ein Sprecher. Es gebe zudem konzertierte Großeinsätze. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei würden die Streifen an Schwerpunkten verstärkt. Ihre Anlagen zum Abstellen von Zügen bewacht die Bahn mit Technik und Personal. Wer erwischt wird, den bittet das Verkehrsunternehmen auf zivilrechtlichem Wege zur Kasse, um Schadenersatz zu bekommen.

Auch viele Kommunen kämpfen mit der Verschandelung durch illegale Graffiti. In Halle zum Beispiel musste die Stadt 2017 rund 50.000 Euro für die Beseitigung von Graffiti ausgeben. Ein ähnlicher Betrag wird pro Jahr in Magdeburg für die Beseitigung von Schmierereien an kommunalen Gebäuden fällig. Hinzu kommen laut Pressesprecher Michael Reif Brücken, Tunnel oder Lärmschutzwände, die in die Zuständigkeit des Tiefbauamtes fallen und ebenso verunstaltet und dabei teilweise auch beschädigt würden.