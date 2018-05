Oestreich sitzt jetzt im Besprechungsraum des Wolfskompetenzzentrums, einem weißen Gebäude mit niedrigen Decken. Er spricht über die Emotionen, die der Fund eines gerissenen Tieres bei Züchtern und Herdehaltern auslöst. "Die Bandbreite ist groß", sagt er. "Von heulen bis nüchtern." Er könne das auch verstehen, sagt Oestreich – und bekommt Zustimmung von seiner Kollegin Antje Weber, die im Wolfskompetenzzentrum für das wissenschaftliche Monitoring zuständig ist. "Ich möchte auch keines meiner Schafe tot da liegen sehen", sagt sie. Und Andreas Berbig, der Leiter des Wolfskompetenzzentrums, sagt: "Das tut natürlich weh. Viele Tierhalter sind wirklich betroffen." Die Schäden nähmen mitunter eine Größenordnung an, die wirtschaftlich zur Bedrohung werden könne. Auch deshalb wird in Sachsen-Anhalt viel über Prävention diskutiert – und über die Höhe der Entschädigungszahlungen, die Landwirte für gerissene Tiere bekommen.

Das Wolfsmonitoring Zu den Aufgaben des Wolfskompetenzzentrums gehört auch das sogenannte wissenschaftliche Monitoring, für das Biologin Antje Weber verantwortlich ist. Nach ihren Angaben wird zwischen passivem und aktivem Monitoring unterschieden. Im passiven Monitoring werden demnach all die Daten gesammelt, die von Bürgern, Jägern oder Landwirten an das Wolfskompetenzzentrum herangetragen werden. Das funktioniere inzwischen bereits ziemlich gut, sagt Weber. Hinzu komme das Material aus Fotofallen. Wenn sich Hinweise verdichteten, spreche man von "aktivem Monitoring". Antje Weber geht dann auf Spurensuche im Wald – auch mal um die 14 Kilometer zu Fuß. Weber sucht und dokumentiert Trittsiegel und Kothaufen, beim Wolf Losung genannt. Auch das Heulen von Wölfen wird im Monitoring erfasst. All die gesammelten Informationen fließen in einen Bericht zum Monitoringjahr. Der Bericht für das Monitoringjahr 2017/18 soll im Sommer dieses Jahres veröffentlicht werden.

Das Wolfskompetenzzentrum in Iden Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Ab und an, erzählt Berbig, werde ihm und seinen Kollegen gar vorgeworfen, den Wolf aktiv wiederangesiedelt zu haben. Der Leiter des Kompetenzzentrums weist das zurück. "Das wäre überhaupt nicht nötig. Der Wolf ist auch so in der Lage, sich in kurzer Zeit auszubreiten", sagt Berbig. Dass der Wolf polarisiert, kann der Experte trotzdem gut nachvollziehen. Er verweist darauf, dass Anwohner in ländlichen Gegenden den Wolf immer wieder zu Gesicht bekommen, auch tagsüber. "Das ist bei anderen Wildtieren wie dem Fuchs nicht anders", sagt er und schiebt hinterher: "Die strömen vielleicht nicht so eine Gefahr aus, wie der Wolf."