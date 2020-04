​Die Proteste in der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Halberstadt gehen weiter. Zahlreiche Bewohner klagen jetzt in einem Schreiben an die Politik über die Versorgung. Der Brief ging unter anderem an Ministerpräsident Haseloff und Halberstadts Oberbürgermeister Henke. Henke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Bewohner lehnten Gespräche mit der Leitung der Unterkunft ab. Er wolle deshalb vermitteln. In der Einrichtung waren 42 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Wochenende war es zu Tumulten gekommen.