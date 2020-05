Die für Ende Juli bis Anfang August geplante Superbike-Weltmeisterschaft in Oschersleben fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Das haben die Chefs der Motorsport-Arena in Oschersleben mitgeteilt. Die Entscheidung sei schwer gefallen – vor allem, weil bei der WM die höchste Klasse serienbasierter Rennmotorräder gemeinsam mit der Supersport- und Supersport 300-Weltmeisterschaft hätte antreten sollen. Es schmerze sehr, dass diese Bemühungen nun unbelohnt blieben, hieß es. Die Gesundheit stehe aber an erster Stelle. Tickets bleiben gültig. Für das kommende Jahr ist ein neuer Anlauf geplant, die Superbike-WM nach Oschersleben zu holen.

Seit 18. März waren die Spielplätze in Sachsen-Anhalt gesperrt. Heute dürfen sie wieder öffnen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Das sind gute Nachrichten für viele Eltern im Land: In Sachsen-Anhalt dürfen ab heute die meisten Spielplätze wieder geöffnet werden. Und genau so wird es auch kommen: Viele Kommunen haben Allgemeinverordnungen erlassen, die den Spielplatz-Besuch ab heute wieder erlauben. Wichtig ist überall, dass die gängigen Hygiene-Regeln eingehalten werden. Auch muss auf den Spielplätzen Abstand gehalten werden.



Und doch gehen die Kommunen unterschiedlich mit der Erlaubnis um. In Bitterfeld-Wolfen etwa darf sich nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT nur eine bestimmte Zahl von Menschen aufhalten. Auf dem Spielplatz in Greppin sind beispielsweise maximal zehn Menschen erlaubt, inklusive Eltern. Strenger sind die Regeln im Jerichower Land. Dort dürfen Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen auf den Spielplatz. Auch muss zwischen einzelnen Gruppen ein Abstand von drei Metern gewahrt werden. Kinder dürfen ihre mitgebrachten Spielsachen nicht untereinander austauschen.