Die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus ist in Deutschland wieder angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts steckt jeder Infizierte mittlerweile wieder einen weiteren Menschen an. Damit liege die sogenannte Reproduktionsrate (R) bei 1,0. In den vergangenen Tagen lag sie bei 0,9, Mitte April bei 0,7. Das Robert-Koch-Institut hat immer wieder betont, dass der Wert unter 1 liegen müsse, um die Epidemie abflauen zu lassen. Experten hatten befürchtet, dass R zeitversetzt nach den ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder steigt.



Nach den Worten des Virologen Alexander Kekulé von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg spielt R in der aktuellen Betrachtung aber keine Hauptrolle mehr. In der Pandemiebekämpfung gebe es mehrere Phasen, erklärt er im aktuellen MDR-Podcast. Derzeit sei die tägliche Zahl der Neuerkrankten wichtig, mit Blick auf die Kapazitäten des Gesundheitssystems.