Die Elbfähre Prettin im Kreis Wittenberg setzt auch am Wochenende über. Wie Fährmann Jürgen Kollin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, soll damit auf die Absperrungen in Jessen und Schweinitz reagiert werden. Weil beide Orte wegen des Coronavirus unter Quarantäne gestellt wurden, müssen die Autofahrer ohne die Fähre lange Umwege in Kauf nehmen. Die nächsten Elbbrücken wären in Wittenberg oder Torgau.



Allein in Prettin sind die Einnahmen an der Fähre um die Hälfte gesunken. Die Fähren Coswig, Elster und Pretzsch haben ihren Verkehr deswegen bereits eingestellt.