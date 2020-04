Die Lockerung der Corona-Regeln stellt viele Schulen in Sachsen-Anhalt vor eine logistische Herausforderung. Die Evangelische Grundschule Dessau teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass wegen der Abstandsregelungen die Räume knapp würden. Die Ganztagsschule Friedrichstadt Wittenberg beklagte unter anderem, dass aktuell zehn der 40 Lehrer ausfielen, weil sie zur Risikogruppe gehörten. Die Sekundarschule Halle-Süd will nicht mehr als drei Jahrgänge gemeinsam unterrichten. Die Klassen würden dazu geteilt mit maximal zehn Schülern in einem Raum. Die Direktorin des Europa-Gymnasiums in Thale, Hesse, sprach von schwierigen, aber nicht unlösbaren Planungen. Ähnlich äußerte sich die Grundschule Albert Einstein in Burg.