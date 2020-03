Am Montag wird in Landsberg im Saalekreis eine weitere Fieberambulanz in Form eines "Drive In" eröffnet. Sie kann täglich 9 bis 12 Uhr auf dem Schulgelände Bergstraße angesteuert werden. Wie jedoch betont wird, ist die Fieberambulanz nur für Bewohner der Stadt gedacht. Auch Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld öffnen zwei weitere Teststellen. Um den steigenden Bedarf an Tests zu bewältigen, können Abstriche fortan auch an der berufsbildenden Schule in Köthen und in der Sporthalle des Gymnasiums Francisceum in Zerbst gemacht werden, so Vizelandrat Bernhard Böddeker.