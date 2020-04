Auch Michaela setzt auf ein Blumenmuster. "Ich trage sonst immer ziemlich schlichte Sachen, also dachte ich mir, bei der Maske kann man mal etwas anderes tragen. In der Wäsche liegt meine zweite Maske, sie ist sogar mit Glitzer besetzt." Ihre Maske hat Michaela aus einem Gardinenladen am Steintor besorgt. Sie nähe zwar selbst, das hätte jedoch längere Zeit in Anspruch genommen. Bildrechte: MDR/Olga Patlan