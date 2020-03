Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen-Anhalt hat Landwirte aufgerufen, auch in der Corona-Krise Arbeitsschutzstandards einzuhalten und den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. In einem offenen Brief an Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert schrieb der DGB, das gelte für alle Beschäftigten in der Landwirtschaft – also auch für jene Helfer, die jetzt über das Portal "Das Land hilft" als Erntehelfer angeworben werden. Der Gewerkschaftsbund forderte Dalbert auf, das wieder und wieder zu betonen.