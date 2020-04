Am Montagabend waren Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Sozialministerin Petra Grimm-Benne zu Gast in der MDR-Sendung "Fakt ist". Dabei stellten sie sich eingesendeten Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Im Verlauf des Gesprächs kündigte Haseloff an, dass das Kabinett in Sachsen-Anhalt am Dienstag über eine Maskenpflicht entscheiden wolle. Sollte es zu einem Beschluss kommen, könnte eine solche Pflicht für den ÖPNV und Geschäfte bereits am Donnerstag in Kraft treten.