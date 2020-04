Deutschland diskutiert momentan über Sinn und Unsinn einer Mundschutzpflicht. Thüringen war in der Frage gestern vorgeprescht. Denn während die Bundespolitik eine deutschlandweite Mundschutzpflicht bislang ablehnt, sieht es in Teilen des Freistaats anders aus. Die Stadt Jena und der Landkreis Nordhausen wollen das Tragen einer Schutzmaske in vielen öffentlichen Bereichen ab der kommenden Woche zur Pflicht machen. In Sachsen-Anhalt ist eine solche Regelung derzeit allerdings kein Thema. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hält eine solche Verordnung für nicht umsetzbar.



Wir haben Pro und Contra zum Thema aufbereitet. In Kurzform: Je mehr Menschen Masken tragen, desto mehr Schutz gibt es. Das große Problem dabei: Es sind aktuell viel zu wenige Masken in Deutschland vorhanden – und sie werden vor allem in den Kliniken und Arztpraxen dringend gebraucht.