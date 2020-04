Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat angesichts der Corona-Pandemie vor einem schnellen Ende der Einschränkungen gewarnt. Er sagte, die Eingriffe in die Grundrechte, so schwer sie auch seien, seien notwendig. Wer zu früh glaube, wieder zur Normalität zurückkehren zu können, riskiere möglicherweise einen schweren Rückfall. Das würden aktuelle Meldungen aus dem chinesischen Wuhan zeigen. Halle ist in Sachsen-Anhalt nach wie vor am stärksten von der Pandemie betroffen. Nach letzten Zahlen des Sozialministeriums verzeichnet die Stadt 210 Infizierte und drei Tote durch das Virus. In ganz Sachsen-Anhalt wurden 921 Infizierte und zwölf Tote gemeldet.