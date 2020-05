07:09 Uhr | Nothilfe für Studentinnen und Studenten: Schon 13.000 Euro gesammelt

"Guericke Hilft" – das ist der Name eines Nothilfefonds, der jetzt Studentinnen und Studenten in Magdeburg schnell und unbürokratisch helfen soll. Spenden gingen an Studentinnen und Studenten in finanziellen und existenziellen Notlagen, teilte die Uni jetzt mit. Rektor Jens Strackeljan sagte, viele Studierende hätten wegen der Corona-Krise ihre Nebenjobs verloren. Also breche eine Stütze weg, mit denen sie Lebensunterhalt und Miete finanzierten. Schon nach drei Tagen seien 13.000 Euro eingegangen, unter anderem von der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Otto-von-Guericke-Universität.

06:55 Uhr | Reisen zu Pfingsten: Urlaub an der Ostsee vermutlich möglich

Das sind gute Nachrichten für alle, die die eigenen vier Wände mal wieder verlassen möchten: Mecklenburg-Vorpommern will Touristen aus anderen Bundesländern einen Urlaub an der Ostsee erlauben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Abend, man habe einen Stufenplan beschlossen. Er sieht unter anderem vor, dass Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen ab 18. Mai wieder öffnen dürfen. Eine Woche später und damit kurz vor Pfingsten (31. Mai) soll das Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden. Grund seien die niedrigen Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Noch sind die Strandkörbe an der Ostsee leer: Zu Pfingsten könnte sich das aber ändern. Bildrechte: imago/fossiphoto

06:38 Uhr | Junge Frauen sollen Muttermilch spenden

Die Uniklinik Halle und das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara rufen Frauen auf, Muttermilch zu spenden. Beide Häuser seien vor allem jetzt in der Corona-Krise auf die Spenden angewiesen. Die Milch schütze Frühgeborene weit besser vor schweren Erkrankungen als Fertignahrung. Das nötige Equipment für die Spende wird von beiden Krankenhäusern zur Verfügung gestellt, hieß es jetzt. Ein "Milchtaxi" hole die Spende ab. Möglich seien Spenden aber nur, wenn das eigene Kind ausreichend Muttermilch habe und jünger als sechs Monate sei.

06:24 Uhr | Landesregierung berät über Öffnung von Restaurants und Cafés

Niedersachsen ist schon vorgeprescht: Dort soll das Geschäft von Restaurants und der Gastronomie ab 11. Mai schrittweise wieder anlaufen dürfen. In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Gaststätten für Einheimische sogar schon diesen Sonnabend öffnen dürfen. Ganz so schnell wird es in Sachsen-Anhalt vermutlich nicht gehen. Aber: Die Landesregierung um Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will heute zumindest entscheiden, ob Restaurants, Bars und Cafés noch diesen Monat öffnen dürfen. Dazu will Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) einen Plan vorlegen. In der Sitzung des Kabinetts soll es auch um die Perspektiven für den Tourismus gehen.

Die anschließende Pressekonferenz im Stream Im Anschluss an ihre Sitzung wird das Kabinett in einer Pressekonferenz über seine Entscheidung informieren. MDR SACHSEN-ANHALT streamt die Pressekonferenz ab 14 Uhr live.

Aktuell dürfen Restaurants im Land nur ein To-Go-Geschäft anbieten. Zuletzt hatte die Landesregierung aber eine Öffnung ab 22. Mai in Aussicht gestellt – dem Tag nach Christi Himmelfahrt.

06:11 Uhr | Nur acht neue Infektionen