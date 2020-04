Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein wird ab dieser Woche Schutzmasken aus dem 3D-Drucker in Serie herstellen. Das hat die Stadt Halle MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Außerdem soll die entwickelte Druckanleitung im Internet kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Masken aus dem 3-D-Drucker bestehen aus einem Plastik-Aufsatz für Mund und Nase, in den ein dreilagiger Stofffilter gelegt wird.

Die finanzielle Situation der Unikliniken in Magdeburg und Halle verschärft sich. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Die finanzielle Notlage der Unikliniken in Magdeburg und Halle verschärft sich durch die Corona-Krise. Am Mittwoch sind die Krankenhäuser deshalb Thema im Finanzausschuss des Landtags. Wegen verschobener Operationen und Patienten, die aus falscher Vorsicht nicht mehr zum Arzt gehen, entgehen den Uni-Kliniken Einnahmen. Ministerpräsident Haseloff besucht am Vormittag die Uniklinik Magdeburg, um sich ein Bild zu machen und dem Personal für den Einsatz in der Corona-Krise zu danken.