Viele Sachsen-Anhalter arbeiten bei Automobil-Zulieferern. Für sie gibt es eine gute Nachricht: VW will die Produktion in seinen Zulieferwerken nach Ostern wieder stärker anlaufen lassen. Das betrifft insgesamt 1.700 Mitarbeiter an den Standorten Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Chemnitz und Hannover. In einigen Werken der Komponenten-Fertigung soll nach Unternehmensangaben ab Dienstag der ohnehin laufende Teilbetrieb erweitert werden. So soll die Produktion in den chinesischen Werken sichergestellt werden. VW hatte – wie andere Autokonzerne auch – den größten Teil seiner Werke in Europa stillgelegt.