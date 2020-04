06:48 Uhr | Hälfte der Soforthilfe-Anträge abgearbeitet

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat bisher rund 150 Millionen Euro Soforthilfen an klein- und mittelständische Unternehmen sowie Soloselbstständige ausgezahlt. Der Bank zufolge wurden bislang fast 18.000 Anträge bewilligt, rund 42.000 gingen bis jetzt ein. Sie abzuarbeiten soll noch etwas mehr als zwei Wochen dauern.



Allerdings laufen die Fristen für die Soforthilfen in Kürze aus – sie können noch bis zum 31. Mai eingereicht werden. Dies ist nun auch vollständig online möglich.

06:31 Uhr | Erste Schulen sehen sich gut vorbereitet

Viele Schulen in Sachsen-Anhalt sehen sich gut auf die neuen Regelungen des Bildungsministeriums vorbereitet. Kerstin Ahlers, die Direktorin der Ganztangsschule Zielitz im Landkreis Börde sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ihre Schule sei auf 25 weitere Schüler ab Montag vorbereitet. Die Räume seien entsprechend den Vorgaben eingerichtet. Jeder Schüler könne an Einzelplätzen sitzen mit dem geforderten Abstand von mindestens 1,5 Metern in jede Richtung. Wie viel Schüler in einem Raum unterrichtet werde, hänge von der Raumgröße ab. Kerstin Ahlers würde sich freuen, sobald wie möglich wieder alle Schüler in ihrer Schule begrüßen zu dürfen.

06:14 Uhr | Bildungsgewerkschaft: Schulöffnung für alle ist überstürzt

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die Pläne für die Öffnung der Schulen in Sachsen-Anhalt für alle Klassenstufen als überstürzt kritisiert. Landeschefin Eva Gerth sagte, einige Fragen seien noch nicht geklärt. So sei bereits bei der Rückkehr der Abschlussklassen vor wenigen Tagen nicht geprüft worden, ob die Hygienestandards an allen Schulen eingehalten werden könnten. Zudem fehle eine Analyse, wie viele Lehrkräfte tatsächlich zur Verfügung stünden – und nicht zur Risikogruppe gehörten. Unklar seien auch Dinge wie Klassenarbeiten, Umfang von Noten und ein mögliches Aussetzen des Sitzenbleibens.



Gerth plädierte dafür, "jetzt den Leistungsdruck rauszunehmen". Dann könnten die Schulen Versäumnisse beim Lernstoff der vergangenen Wochen glattziehen. Bis zu den Pfingstferien sollen in Sachsen-Anhalt nach dem Willen des Bildungsministeriums alle Schüler zumindest teilweise wieder in den Schulbetrieb eingebunden werden.

05:59 Uhr | Virologe Drosten: Spielplätze öffnen, Klassenräume auf Durchzug

Christian Drosten, der Leiter der Virologie in der Berliner Charité, empfiehlt, die Kinderspielplätze wieder zu öffnen. Dem NDR erklärte Drosten, draußen seien die Kinder auf Abstand, mögliche Viren in der Luft würden verweht. Eltern müssten lediglich drauf achten, dass die Kinder auf Abstand bleiben und sich nicht ins Gesicht fassen.

Christian Drosten Bildrechte: dpa Und deswegen ist es eben so gut, diesen Sommereffekt zu nutzen, draußen sein zu können. Denn diese ganze Aerosol-Komponente, die wird dann sozusagen weg geblasen. … Die Überlegung: Wenn man jetzt für die Kinder gleich was tun will, sofort, dann gibt es, glaube ich, eine Maßnahme, bei der man am ehesten ein gutes Gewissen haben kann. Und das ist, die Spielplätze wieder zu öffnen, denn die sind draußen. Christian Drosten, Virologe

Auch zum wieder einsetzenden Unterricht an den Schulen kann sich der Forscher zwei Szenarien vorstellen, um ein mögliches Ansteckungsrisiko gering zu halten. Denkbar sei eine Klasse mit 20 Schülern in einem Raum, "auf Lücke, und die haben alle eine Atemschutzmaske auf", so Drosten.

Eine Mundschutzpflicht soll es an den Schulen Sachsen-Anhalts jedoch nicht geben. So wäre der zweite Vorschlag des Virologen denkbar. Dabei muss nach Drosten für einen dauerhaften Luftzug im Klassenraum gesorgt werden, durch geöffnete Türen und Fenster – unterstützt durch einen Ventilator.

Das andere Szenario wäre genau die gleiche Schulklasse mit einem offenen Fenster und einem großen Ventilator in dem Fenster, der die Luft nach außen bläst. Die Tür der Schulklasse ist offen, sodass im Prinzip ständig leichter Luftzug ist in der Klasse. Da ist mir letzteres Szenario vom Bauchgefühl lieber.

05:40 Uhr | Unterricht für Sachsen-Anhalts Schüler im Ping-Pong-Modus